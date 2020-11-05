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В Дании решили уничтожить всех норок, которые могут быть носителями мутировавшего коронавируса
Власти опасаются, что они могут передавать опасную инфекцию человеку. Коронавирус обнаружили на 207 фермах, 67 уже потеряли своих животных, в 23 ситуация неопределенная. Власти пытались найти иное решение проблемы, однако риск распространения инфекции слишком высок. По данным ветеринарного управления Дании, в стране насчитывается около 12 миллионов норок. И все они могут быть уничтожены. Заводчикам не разрешат оставить даже отдельных особей для разведения в будущем.
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