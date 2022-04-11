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В Дании самый высокий уровень инфляции за 35 лет
В Дании годовая инфляция превысила 5 %. Прирост индекса потребительских цен на март этого года самый высокий с января 1983-го (об этом свидетельствуют данные государственного статистического управления страны). В качестве причин называют сильное подорожание энергоресурсов в конце прошлого года, а также ситуацию в Украине.
Как отметил главный экономист банка, в случае отказа Дании от поставок российского газа цены на голубое топливо могут возрасти еще больше, что в свою очередь будет и дальше разгонять инфляцию. А компании, пострадавшие от роста, могут переложить часть своих дополнительных затрат на потребителей путем повышения цен.
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