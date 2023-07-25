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В Дании сожгли Коран, мусульманский мир отреагировал незамедлительно
В Дании вновь сожжен Коран. Акцию ультраправые провели у стен посольства Ирака в Копенгагене. Надругательству со стороны экстремистов подвергся также флаг этой страны.
Реакция мусульманского мира последовала незамедлительно. В Йемене вышли на улицу 1 млн человек. Сотни тысяч протестовали в Пакистане. Надругательству подвергались христианские святыни и символы. Волна агрессивных массовых выступлений лишь начинает подниматься: в ближайшие дни следует ожидать масштабных акций протеста в большинстве мусульманских стран, а власти Ирака даже предупреждают о возможных терактах против христиан и европейских дипломатических представительств.
Провокация в Копенгагене далеко не первая - несколько аналогичных уже состоялись в Дании и Швеции. Они проводятся настолько расчетливо и последовательно, что невольно возникает подозрение: организаторы стараются спровоцировать мусульман планеты на выплеск самой разрушительной агрессии.
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