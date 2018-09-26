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В Дании водительские права можно будет показывать через приложение в смартфоне

В Дании водительские права в скором времени можно будет показывать через приложение в смартфоне. Оно заработает к концу 2020 года. И водительские права станут первым официальным документом, который можно будет предъявлять подобным образом. Цифровая версия будет наряду с обычными правами.

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