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В Давосе стартует Всемирный экономический форум
В швейцарском Давосе стартует сессия Всемирного экономического форума. Понедельник по традиции посвящен культурной программе. Начало деловой повестки намечено на вторник. Очно зимняя сессия Давосского форума проходила еще до пандемии - в 2020-м. Тема встречи "Сотрудничество во фрагментированном мире". В форуме примут участие представители 130 стран, в том числе более 50 глав государств и правительств. В окрестностях города уже прошла акция протеста. Митингующие утверждают, что мировая элита, участвующая в форуме, и есть главная причина кризиса в мировой экономике, энергетике и в сфере защиты климата.
"Миллиарды людей прямо сейчас страдают от экзистенциальных проблем отсутствия продовольственной безопасности, военных конфликтов, инфляции, высоких цен на энергоносители и стихийных бедствий. И эти люди не сидят за столом в Давосе. Сюда на частных самолетах приезжают богатые и влиятельные персоны, наслаждаются изысканными блюдами и проживанием в роскошных отелях - и все это под охраной хорошо вооруженной полиции и армии. Само существование Всемирного экономического форума - позор", - высказываются митингующие.
Акция прошла в соседнем городке. В самом Давосе митинги проводить затруднительно из-за усиленных мер безопасности. В город стянуто 5 тысяч военных.
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