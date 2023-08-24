В декабре в Санкт-Петербурге пройдет Высший Евразийский экономический совет

Высший Евразийский экономический совет пройдет в декабре в Санкт-Петербурге. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседания Евразийского межправительственного совета в Ереване, сообщает БЕЛТА .

Президент Российской Федерации Владимир Путин в послании главам стран ЕАЭС в январе выступил с инициативой вместе обсудить ход реализации стратегических направлений развития евразийской интеграции, а также начать подготовку новых документов долгосрочного планирования, которые определят векторы взаимодействия на перспективу.

"В декабре в Санкт-Петербурге пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. Помимо доклада о проделанной работе важно представить нашим лидерам конкретные инициативы по наполнению нашего сотрудничества. Предлагается зафиксировать их в декларации об основных задачах и ключевых направлениях дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, а также принять этот стратегический документ на заседании Высшего Евразийского экономического совета, где соберутся наши лидеры в конце года", - отметил Михаил Мишустин.