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Массовая акция протеста экоактивистов прошла в Вашингтоне в День Земли
"Защитите Землю, прекратите войну". В День Земли массовая акция протеста прошла в Вашингтоне. На улицы вышли активисты более 40 климатических и экологических организаций.
На неделе президент США Джо Байден пообещал увеличить финансирование для помощи развивающимся странам в борьбе с изменением климата. Однако на фоне разрушающей помощи Украине, американские аналитики называют заявления нынешнего хозяина Белого дома всего лишь саморекламой.
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