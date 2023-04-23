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Массовая акция протеста экоактивистов прошла в Вашингтоне в День Земли

"Защитите Землю, прекратите войну". В День Земли массовая акция протеста прошла в Вашингтоне. На улицы вышли активисты более 40 климатических и экологических организаций.

На неделе президент США Джо Байден пообещал увеличить финансирование для помощи развивающимся странам в борьбе с изменением климата. Однако на фоне разрушающей помощи Украине, американские аналитики называют заявления нынешнего хозяина Белого дома всего лишь саморекламой.

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