В ДНР 22 января - день траура по погибшим при обстреле рынка

В ДНР сегодня траур по жертвам теракта, осуществленного киевским режимом. Накануне в Донецке обстрелу подвергся рынок. В результате атаки ВСУ погибли 27 человек, еще 25 пострадали. Среди раненых двое детей.

Строго осудил удар украинских войск Генеральный секретарь ООН. В офисе Гутерриша подчеркнули: "Нападения на мирных граждан и инфраструктуру запрещены международным правом и должны быть немедленно прекращены".