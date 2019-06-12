В должность президента Казахстана официально вступил Касым-Жомарт Токаев

Торжественная церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Нур-Султане. Новоизбранный президент по традиции принес присягу казахскому народу, положив правую руку на основной закон государства.



После глава Центризбиркома страны вручил Токаеву удостоверение и символы государственной власти. Новоизбранный президент обратился к гражданам своей страны с речью, в которой пообещал гарантировать единство общества и защищать национальные интересы. Токаев также заявил, что будет работать над реализацией стратегии предыдущего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он, к слову, также присутствовал на торжественной церемонии.