Инаугурация состоялась! В должность президента Литвы официально вступил Гитанас Науседа. Он принес присягу на конституции и заявил, что будет оценивать правительство на основании того, как ему будет удаваться уменьшить социальное отчуждение. Науседа добавил, что недостаток чувства справедливости и экономических стимулов является причиной того, что жители Литвы покидают свою страну. Напомним, во втором туре президентских выборов Гитанас Науседа набрал 66% голосов избирателей.