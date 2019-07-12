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В должность президента Литвы официально вступил Гитанас Науседа

Инаугурация состоялась! В должность президента Литвы официально вступил Гитанас Науседа. Он принес присягу на конституции и заявил, что будет оценивать правительство на основании того, как ему будет удаваться уменьшить социальное отчуждение. Науседа добавил, что недостаток чувства справедливости и экономических стимулов является причиной того, что жители Литвы покидают свою страну. Напомним, во втором туре президентских выборов Гитанас Науседа набрал 66% голосов избирателей.

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