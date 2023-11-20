В Доминикане объявлен трехдневный траур по погибшим из-за ливней. Проливные дожди унесли 21 жизнь. Около 8 тысяч человек были эвакуированы. Нарушено транспортное сообщение с 29 населенными пунктами. Есть проблемы с электроснабжением и доступом к питьевой воде. В стране идет расчистка и восстановление инфраструктуры.