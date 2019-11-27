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В Доминикане перевернулся автобус с россиянами

Автобус с туристами перевернулся в Доминикане. В салоне находилось 39 россиян, погибших нет. На пути в аэропорт перед автобусом совершил резкий маневр грузовик, что и стало причиной ДТП. Транспортное средство с людьми опрокинулось на бок. Часть пострадавших все же вылетела домой запланированным рейсом. Остальные находятся в отелях или больницах.

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