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В Донбассе британских фейкмейкеров спугнули российские журналисты
Британских пропагандистов поймали на постановочной провокации в Донбассе. Съемки "кровавой" истории вели в одном из давно заброшенных домов Донецка. На полу даже изобразили лужу из жидкости красного цвета, напоминающей кровь. "Творчеству" британских журналистов помешали российские коллеги. Они попытались получить комментарий, но иностранные телевизионщики разговаривать отказались, мол, опасаются проблем. К слову, руководство ДНР утверждает, что Киев тоже фабрикует сюжеты об агрессии местных властей и опасной ситуации. Как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку. А кто спонсирует масштабный экшен под названием "российское вторжение", доподлинно известно.
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