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В Донбассе обострилась ситуация
Очередное обострение в Донбассе началось еще накануне: сначала беспилотник атаковал позиции войск самопровозглашенной ДНР, а затем украинские солдаты вошли в так называемую серую зону. К настоящему моменту они заняли несколько сел, расположенных на ничейной земле. Жители мятежной части Донбасса сообщают о непрекращающихся обстрелах.
Несколько часов назад беспилотник произвел бомбардировку самодельным взрывным устройством донецкой нефтебазы, к счастью, детонации не произошло - возгорание не произошло, нет и пострадавших. Однако эскалация продолжается: очевидцы публикуют съемки, запечатлевшие воинские эшелоны - как сообщают, это к линии соприкосновения перебрасываются десятки украинских танков.
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