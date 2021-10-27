В Донбассе обострилась ситуация

Очередное обострение в Донбассе началось еще накануне: сначала беспилотник атаковал позиции войск самопровозглашенной ДНР, а затем украинские солдаты вошли в так называемую серую зону. К настоящему моменту они заняли несколько сел, расположенных на ничейной земле. Жители мятежной части Донбасса сообщают о непрекращающихся обстрелах.