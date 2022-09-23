3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Донбассе проходит референдум о вхождении в состав Российской Федерации
В эти дни решается принципиальная судьба Донбасса. Сегодня свое будущее выбирают сами люди.
Референдум о вхождении в состав Российской Федерации в качестве субъектов проходит в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Киевский режим делает все, чтобы этот уже необратимый процесс остановить. Весь день ВСУ обстреливали натовским оружием мирные населенные пункты.
В целях безопасности в первые четыре дня голосование проходит на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей. А вот уже во вторник, 27 сентября, голосование состоится непосредственно на избирательных участках.
Стоит отметить, что на месте работают международные наблюдатели из США, Великобритании, Франции, Германии, Чехии, Египта.
Фото: БелТА
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов