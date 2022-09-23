В Донбассе проходит референдум о вхождении в состав Российской Федерации

В эти дни решается принципиальная судьба Донбасса. Сегодня свое будущее выбирают сами люди.

Референдум о вхождении в состав Российской Федерации в качестве субъектов проходит в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Киевский режим делает все, чтобы этот уже необратимый процесс остановить. Весь день ВСУ обстреливали натовским оружием мирные населенные пункты.

В целях безопасности в первые четыре дня голосование проходит на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей. А вот уже во вторник, 27 сентября, голосование состоится непосредственно на избирательных участках.

Стоит отметить, что на месте работают международные наблюдатели из США, Великобритании, Франции, Германии, Чехии, Египта.