В Донбассе сегодня вступил в силу режим прекращения огня

Перемирие трехсторонняя группа инициировала из-за начала учебного года. Стороны конфликта пообещали также обеспечить безопасный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во всей Украине. С января это уже четвертая попытка прекратить огонь. До этого были -весеннее-, -пасхальное- и -хлебное- перемирия. По оценке ОБСЕ, нынешнее лето в Донбассе выдалось самым спокойным за все время конфликта.