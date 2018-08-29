ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Донбассе сегодня вступил в силу режим прекращения огня

Перемирие трехсторонняя группа инициировала из-за начала учебного года. Стороны конфликта пообещали также обеспечить безопасный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во всей Украине. С января это уже четвертая попытка прекратить огонь. До этого были -весеннее-, -пасхальное- и -хлебное- перемирия. По оценке ОБСЕ, нынешнее лето в Донбассе выдалось самым спокойным за все время конфликта.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все