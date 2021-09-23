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В Донбассе ухудшается ситуация с безопасностью, в Раде принят закон об олигархах
Ситуация с безопасностью в Донбассе за последние полгода ухудшилась. Количество пострадавших от конфликта выросло на 51 % по сравнению с предыдущим периодом. 15 погибших! Об этом заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер. Негативная тенденция в плане безопасности на востоке Украины сохраняется. В период с 31 июля до 20 сентября вследствие активных боевых действий - двое погибших и 14 раненых среди гражданского населения. Это наивысшие месячные показатели с июня прошлого года.
В Раде принят закон об олигархах
Впрочем, у Верховной рады есть дела поважнее.
Сегодня здесь принимали скандальный законопроект об олигархах. Голосование сопровождалось неразберихой: сразу после начала заседания народные депутаты удалились на перерыв.
Максим Бужанский от партии "Слуга народа" в телеграм-канале объяснил причину перерыва так:
Перед решительной битвой с олигархами взяли 30 минут паузы, цитата - чисто пожрать и поболтать.
Без батьки в Украине никак
На фоне обнищания народа справиться с набирающей массу олигархией в Украине действительно сложно. Неспроста депутаты готовы призвать на помощь Александра Лукашенко. Его непримиримая позиция в этом вопросе всем хорошо известна. Видно, без нашего Президента в Украине порядок навести уже некому. Да и опросы подтверждают: белорусский лидер по-прежнему самый популярный политик у рядовых украинцев. В Раде сегодня с этим не спорили.
В это же время за стенами Рады митинговали частные предприниматели, которые требуют облегчить налоговое бремя. Лидера ФОПовцев задержали без объяснения причин. Других оттеснили, даже выносили за руки, за ноги.
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