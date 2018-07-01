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В Донбассе вступило в силу новое перемирие

Договоренности об очередном прекращении огня на востоке Украины связаны с уборкой урожая. Это уже третья попытка сторон обеспечить мир с начала года. Вопрос согласовали в Минске на этой неделе на встрече контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

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