В Дрездене продолжают расследование ограбления сокровищницы "Зеленый свод"

В Дрездене продолжают расследование крупного ограбления сокровищницы "Зеленый свод". Накануне неизвестные взломали витрину с драгоценностями и украли около ста предметов из коллекции польского короля Августа Сильного. Пока так и не понятны сценарий и цель, так как продать украшения из-за узнаваемости сложно даже на черном рынке. Не исключается, что кражу совершили для частной коллекции.



