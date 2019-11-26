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В Дрездене продолжают расследование ограбления сокровищницы "Зеленый свод"
В Дрездене продолжают расследование крупного ограбления сокровищницы "Зеленый свод". Накануне неизвестные взломали витрину с драгоценностями и украли около ста предметов из коллекции польского короля Августа Сильного. Пока так и не понятны сценарий и цель, так как продать украшения из-за узнаваемости сложно даже на черном рынке. Не исключается, что кражу совершили для частной коллекции.
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