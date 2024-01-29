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В ДТП с автобусом детской хоккейной команды в Свердловской области погибли 2 человека

В ДТП с автобусом детской хоккейной команды в Свердловской области погибли 2 человека

Два человека погибли в результате ДТП с участием автобуса детской хоккейной команды и легкового автомобиля в Свердловской области, сообщает ТАСС.

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил: "Утром 29 января на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов произошло ДТП с участием пассажирского автобуса марки Yutongс детской хоккейной командой и легковым автомобилем Citroën. Водитель и пассажир машиныCitroënпогибли на месте. Количество пострадавших в автобусе инспекторами ДПС сейчас устанавливается".

По предварительным данным, у автобуса во время движения лопнуло колесо, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с иномаркой. В автобусе находилось 18 детей возрастом 15-16 лет, а также тренер и водитель. "Ребята возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области. Всем пострадавшим сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. От сильного удара оба транспортных средства съехали в кювет. В настоящее время автобус и иномарку извлекают при помощи спецтранспорта", - отметил он

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