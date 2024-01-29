3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В ДТП с автобусом детской хоккейной команды в Свердловской области погибли 2 человека
Два человека погибли в результате ДТП с участием автобуса детской хоккейной команды и легкового автомобиля в Свердловской области, сообщает ТАСС.
Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил: "Утром 29 января на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов произошло ДТП с участием пассажирского автобуса марки Yutongс детской хоккейной командой и легковым автомобилем Citroën. Водитель и пассажир машиныCitroënпогибли на месте. Количество пострадавших в автобусе инспекторами ДПС сейчас устанавливается".
По предварительным данным, у автобуса во время движения лопнуло колесо, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с иномаркой. В автобусе находилось 18 детей возрастом 15-16 лет, а также тренер и водитель. "Ребята возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области. Всем пострадавшим сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. От сильного удара оба транспортных средства съехали в кювет. В настоящее время автобус и иномарку извлекают при помощи спецтранспорта", - отметил он
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
К 80-летию освобождения Беларуси в Москве ветеранам ВОВ вручили медали
На семинаре в Минске с чиновниками обсудили коррупцию и риски для экономики страны из-за взяток
Госстандарт Беларуси провел ревизию в магазинах детских игрушек - какие товары попали под запрет?
Белорусы снова смогут из Минска отправиться в Мюнхен
В мире
Все
Суд по делу Трампа: 20 ноября будущего президента могут приговорить к заключению
Украина, Молдова и Сербия не станут членами ЕС в ближайшие 5 лет
Новый министр обороны и запрет трансгендерной хирургии до 18: Трамп объявил о своих планах
Хуситы атаковали эскадру США - дроны обстреляли атомный авианосец и два эсминца
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ