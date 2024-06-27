В Кузбассе столкнулись автобус и грузовик - пострадали 17 человек, в том числе дети

В Кузбассе столкнулись пассажирский автобус и грузовик, в результате 17 человек пострадали, среди них трое детей, сообщает БЕЛТА.

"Всего пострадало 17 человек, в том числе трое детей", - сказал чиновник, уточнив, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

В правоохранительных органах сообщили, что водитель автобуса маршрута Новосибирск - Кемеровоне выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком, остановившимся по требованию регулировщика на участке, где ведется ремонт. В автобусе в момент инцидента находились 29 человек.

Министр рассказал, что госпитализированы два человека, один ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. Восемь человек, из них двое детей, после осмотра направлены на амбулаторное лечение. Еще двоим пострадавшим оказана помощь на месте. Кроме этого, врачи в настоящее время осматривают пять человек, которых доставили в стационар.

По данному факту СУ СК и прокуратура региона организовали проверки.