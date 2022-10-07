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В ДТП в Риге обвинили белорусских дипломатов - МИД Беларуси парировал
Использование информации только в пользу своей выгоды - вопиющие фейки, недосказанность или искажение фактов - излюбленное оружие Запада в гибридной войне. Скандальный инцидент в Риге: здесь произошло ДТП, в котором внезапно обвинили белорусских дипломатов.
Некий внедорожник столкнулся с автомобилем рижанина, водитель-виновник устроил скандал и скрылся. В инциденте, действительно, участвовала машина с номерами, выданными в нашей стране. Однако, как удалось установить, это был автомобиль европейского дипломата. Именно он или его водитель являются виновниками происшествия.
МИД Беларуси отреагировал на обвинения латвийских СМИ о якобы "белорусском" дипломате и ДТП.
Тем не менее, на латвийском телевидении началась настоящая вакханалия. Здесь продолжают выходить сюжеты, в которых требуют разобраться и наказать именно дипломатов Беларуси, которых в стране уже давно нет. МИД Латвии тоже не счел нужным прояснить ситуацию: из его комментария выходило, что номера все-таки нашего посольства, но ими кто-то незаконно воспользовался.
Белорусская сторона считает нужным решительно опровергнуть инсинуации и подчеркивает полную свою непричастность к скандальному инциденту.
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