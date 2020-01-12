В Дубае из-за ливней отменяют авиарейсы

Сильные ливни нарушили работу международного аэропорта в Дубае. Накануне были отменены и задержаны десятки рейсов из-за залитых водой взлетно-посадочных полос. Терминалы забиты туристами. Авиакомпании просят прибывать в аэропорт по меньшей мере за три часа до отправления. Пассажиров при отмене отправляют следующим рейсом. Сильные дожди продолжаются и сегодня, тяжелая ситуация в самом городе: затоплены улицы и автомагистрали.