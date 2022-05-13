ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Душанбе прошел саммит глав МИД СНГ

Встреча министров иностранных стран СНГ прошла в Душанбе. Владимир Макей в ходе этого саммита, а также на его полях обсудил вопросы взаимодействия с коллегами из Казахстана, Таджикистана и России. Среди основных тем обсуждения - украинский конфликт. Беларусь выступает за урегулирование противостояния дипломатическим путем на основе баланса интересов, а также через создание устойчивых механизмов европейской безопасности. Попытки ограничить правоспособность Беларуси и России в международных делах угрожают перспективам мирного переговорного процесса, отметил Владимир Макей. Его российский коллега и вовсе оценил действия европейцев афористично, но предельно жестко.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Евросоюз из конструктивной экономической платформы, в качестве которой он создавался, превратился в агрессивного воинствующего игрока… Вы знаете, у нас есть такая еженедельная программа, которая называется "Международное обозрение". То, что мы наблюдаем в действиях Запада, я бы назвал в качестве варианта "международным оборзением". Это грубое слово, но оно, по-моему, очень ярко и четко отражает действия Запада и мотивы, которыми он руководствуется. Сергей Лавров

На саммите принято решение о придании Белорусской нотариальной палате статуса базовой для СНГ организации в сфере нотариальной деятельности. Следующее заседание глав МИД Содружества состоится в октябре в Нур-Султане.

В Москве 16 мая откроется саммит ОДКБ

В ходе душанбинской встречи участники коснулись также повестки саммита Организации договора о коллективной безопасности, который состоится 16 мая в Москве с участием глав государств: он будет посвящен актуальной региональной и геополитической проблематике, а также украинскому конфликту. Саммит станет юбилейным: он проходит в год 30-летия Договора о коллективной безопасности и 20-летия самой ОДКБ.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все