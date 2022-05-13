В Душанбе прошел саммит глав МИД СНГ

Евросоюз из конструктивной экономической платформы, в качестве которой он создавался, превратился в агрессивного воинствующего игрока… Вы знаете, у нас есть такая еженедельная программа, которая называется "Международное обозрение". То, что мы наблюдаем в действиях Запада, я бы назвал в качестве варианта "международным оборзением". Это грубое слово, но оно, по-моему, очень ярко и четко отражает действия Запада и мотивы, которыми он руководствуется.

Встреча министров иностранных стран СНГ прошла в Душанбе. Владимир Макей в ходе этого саммита, а также на его полях обсудил вопросы взаимодействия с коллегами из Казахстана, Таджикистана и России. Среди основных тем обсуждения - украинский конфликт. Беларусь выступает за урегулирование противостояния дипломатическим путем на основе баланса интересов, а также через создание устойчивых механизмов европейской безопасности. Попытки ограничить правоспособность Беларуси и России в международных делах угрожают перспективам мирного переговорного процесса, отметил Владимир Макей. Его российский коллега и вовсе оценил действия европейцев афористично, но предельно жестко.На саммите принято решение о придании Белорусской нотариальной палате статуса базовой для СНГ организации в сфере нотариальной деятельности. Следующее заседание глав МИД Содружества состоится в октябре в Нур-Султане.