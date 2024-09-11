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В Душанбе совершено нападение на главного муфтия страны

В Душанбе совершено нападение на главного муфтия страны

Перед центральной мечетью города Душанбе было совершено нападение на главного муфтия Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерствовнутренних дел Таджикистана.

По данным МВД республики, инцидент произошел около 17:20 по местному времени.

Саидмукаррам Абдулкодирзода получил легкие ранения, его осмотрели медики.

Подозреваемый был задержан в ходе оперативных мероприятий.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, ведется предварительное расследование.

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