В Дуврском порту на юго-восточном побережье Англии возник транспортный хаос

В порту Дувра на юго-восточном побережье Англии выстроились очереди из автомобилей и грузовиков, ожидающих перехода через Ла-Манш. Транспортный хаос возник из-за запрета на работу паромов одной из компаний. Официальная причина - соображения безопасности. Однако есть и другое объяснение: конфликт паромного перевозчика с властями. Запрет возник после того, как компания отказалась принять обратно на работу 800 уволенных британских моряков. Их решили заменить индийскими сотрудниками, которые претендуют на гораздо меньший размер оплаты труда. В итоге водителям фур приходится ожидать переправы до 36 часов. Ситуация усугубляется и наплывом туристов перед праздником Пасхи.