В двух австралийских штатах введен режим ЧС

Катастрофическая ситуация с лесными пожарами на востоке Австралии. Режим ЧС объявлен в двух штатах . Зафиксировано более 130 очагов возгорания. Стихия уничтожила тысячи гектаров леса, и потушить пламя пока не удается. Три человека погибли, десятки пострадали, семь пропали без вести.

Сгорели около 150 домов. Власти Квинсленда и Нового Южного Уэльса попросили местных жителей быть готовыми к эвакуации. Из-за жары и сильного ветра огонь в ближайшее время подступит к домам на севере самого крупного города страны - Сиднея, где проживает более пяти миллионов человек.



