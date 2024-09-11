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В двух штатах США ввели комендантский час из-за смертельного вируса, который передается через укусы комаров
Власти штата Вермонт призвали местных жителей не покидать дома в ночное время в связи с риском укуса комаров, которые могут быть переносчиками вируса восточного энцефалита лошадей (ВЭЛ), сообщаетРИА Новостисо ссылкой на Vermont Public.
"В штате Вермонт и регионе Новой Англии этим летом наблюдается рост числа случаев заражения ВЭЛ, который передается через укусы комаров. Органы санэпиднадзора выпустили предупреждения для жителей городов в зоне высокого риска с просьбой оставаться внутри помещений в период с 18.00 до 6.00, чтобы свести к минимуму вероятность укусов", - говорится в сообщении.
Власти штата опубликовали список из 16 городов с разным уровнем риска, а также отменили или перенесли некоторые общественные мероприятия, проводимые в ночное время на открытом воздухе. Аналогичные меры были также приняты в нескольких городах штата Массачусетс, заявляет газета The Washington Post.
Восточный энцефалит лошадей - редкое вирусное заболевание, распространяемое некоторыми видами комаров. Передается при укусе насекомого. У людей заболевание протекает тяжело, сопровождается неврологической симптоматикой вплоть до летального исхода.
Ранее управление здравоохранения американского штата Техаса сообщило, что был зафиксирован первый случай заражения птичьим гриппом у человека от скота. Пациент работал на коммерческой молочной ферме.
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