В двух штатах США ввели комендантский час из-за смертельного вируса, который передается через укусы комаров

Власти штата Вермонт призвали местных жителей не покидать дома в ночное время в связи с риском укуса комаров, которые могут быть переносчиками вируса восточного энцефалита лошадей (ВЭЛ), сообщаетРИА Новостисо ссылкой на Vermont Public.

"В штате Вермонт и регионе Новой Англии этим летом наблюдается рост числа случаев заражения ВЭЛ, который передается через укусы комаров. Органы санэпиднадзора выпустили предупреждения для жителей городов в зоне высокого риска с просьбой оставаться внутри помещений в период с 18.00 до 6.00, чтобы свести к минимуму вероятность укусов", - говорится в сообщении.

Власти штата опубликовали список из 16 городов с разным уровнем риска, а также отменили или перенесли некоторые общественные мероприятия, проводимые в ночное время на открытом воздухе. Аналогичные меры были также приняты в нескольких городах штата Массачусетс, заявляет газета The Washington Post.

Восточный энцефалит лошадей - редкое вирусное заболевание, распространяемое некоторыми видами комаров. Передается при укусе насекомого. У людей заболевание протекает тяжело, сопровождается неврологической симптоматикой вплоть до летального исхода.