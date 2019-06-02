В Дзержинске подсчитывают ущерб от взрывов

В российском Дзержинске ликвидируют последствия вчерашнего взрыва в тротиловом цеху завода "Кристалл". В настоящий момент все аварийно-спасательные операции завершены. Подсчитывается ущерб - его уже оценивают в миллионы рублей. Кроме жилых домов без окон остались около ста школ и детских садов. Сами здания не пострадали. По последним данным, за медицинской помощью обратились почти 90 человек, 16 из них госпитализированы. Один в тяжелом состоянии. Напомним, серия взрывов вчера сотрясла цех по производству взрывчатки оборонного завода. Основная версия ЧП - нарушение производственного процесса. Возбуждено уголовное дело.