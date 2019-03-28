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В Джорджии пришлось приостановить матч из-за аллигатора

Кадры из штата Джорджия. Там игрокам в гольф пришлось приостановить матч из-за гигантского аллигатора. Рептилия решила прогуляться по полю. Погрелась на солнышке и не спеша уползла к озеру.

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