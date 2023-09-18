В Эфиопии из-за вспышки холеры умерли 9 человек

В трех штатах Эфиопии зафиксирована вспышка холеры: от болезни уже скончались девять человек. Об этом рассказал представитель департамента здравоохранения штата Бенишангул/Гумуз (Асоса) Абдулмунхем Аль-Бешир, сообщает БЕЛТА .

По его словам, в настоящее время общее количество заболевших достигло 131 человека, девять умерли.

В этом году вспышки острого инфекционного заболевания были зафиксированы в 14 африканских странах. В 2022 году наибольшее число заболевших было зарегистрировано в Малави и составило 60 тыс. человек.

Холера - острая кишечная, антропонозная инфекция, вызываемая микроорганизмом Vibrio cholerae. Заболевание поражает как детей, так и взрослых, а при отсутствии лечения может за несколько часов привести к смерти. Инфицирование происходит в основном через зараженную воду.