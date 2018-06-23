В Эфиопии прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Эфиопии во время митинга в поддержку нового премьер-министра. Сообщается о 83-х пострадавших. Неизвестный бросил ручную гранату в сторону сцены во время выступления Абия Ахмеда, который вступил в должность в апреле. Сам премьер-министр не пострадал. Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из террористических организаций. Полиция ведет расследование.