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В Эфиопии прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Эфиопии во время митинга в поддержку нового премьер-министра. Сообщается о 83-х пострадавших. Неизвестный бросил ручную гранату в сторону сцены во время выступления Абия Ахмеда, который вступил в должность в апреле. Сам премьер-министр не пострадал. Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из террористических организаций. Полиция ведет расследование.

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