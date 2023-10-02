В Египте археологи обнаружили в гробнице царицы сотни кувшинов с вином выдержкой около 5 тыс. лет

Археологическая экспедиция обнаружила сотни запечатанных сосудов с вином выдержкой около 5 тысяч лет. Открытие сделано в ходе раскопок в гробнице царицы Мернейт из Первой династии Раннего царства. Обнаруженные кувшины хорошо сохранились. Попутно изучение надписей на табличках гробницы и другие детали позволяют предполагать, что царица при жизни была самой влиятельной женщиной своей эпохи.