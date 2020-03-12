В Египте гражданам дали отгул из-за надвигающегося мощного урагана

Власти отменили и занятия в школах. Метеорологи предупредили, что с четверга по субботу почти вся страна окажется под влиянием мощного урагана, который принесет с собой обильные осадки и сильный ветер. По словам специалистов, такого урагана в Египте не было с 2010 года.



Отгул не касается ряда критически важных объектов, в том числе сотрудников скорой помощи и полиции.



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