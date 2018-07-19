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В Египте грузовик въехал в здание

Тревожные новости приходят из Египта. В провинции Эль-Минья грузовик с цементом въехал в здание, на первом этаже которого было кафе. Погибли 12 человек, 28 получили ранения. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Полиция занимается расследованием происшествия.

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