В Египте нашли гробницу-катакомбы

Египетско-японская археологическая группа нашла уникальную гробницу-катакомбы с мумиями в северной части некрополя в Саккаре вблизи Каира. В гробнице нашли каменное панно, на котором изображены древнеегипетские боги, а также нанесены греческие надписи.



Открытая гробница относится к римскому периоду (I–II века нашей эры). В Министерстве по делам древностей сообщили, что данная гробница - первое захоронение римского периода, найденное в Саккаре.



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