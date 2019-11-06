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В Египте нашли гробницу-катакомбы

В Египте нашли гробницу-катакомбы

Египетско-японская археологическая группа нашла уникальную гробницу-катакомбы с мумиями в северной части некрополя в Саккаре вблизи Каира. В гробнице нашли каменное панно, на котором изображены древнеегипетские боги, а также нанесены греческие надписи.

Открытая гробница относится к римскому периоду (I–II века нашей эры). В Министерстве по делам древностей сообщили, что данная гробница - первое захоронение римского периода, найденное в Саккаре.

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