В Египте откроются 2 новых туристических города

Египет расширяет туристическое пространство. В стране появятся два совершенно новых города в ближайшие несколько месяцев. Первый - Аль-Галяля - расположится в 100 километрах от Каира - ближе к Красному морю. Второй - Аль-Аламин - на побережье Средиземного моря - недалеко от Александрии. В планах у правительства связать все туристические зоны и города дешевыми авиалиниями, скоростными и железными дорогами.