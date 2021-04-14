В Египте погибли более 20 человек при столкновении автобуса с бензовозом

Страшная авария произошла в Египте. Пассажирский автобус, следовавший из Каира на полной скорости, врезался в бензовоз. Погибли как минимум 22 человека. Оба транспортных средства вспыхнули как спички, сообщается, что автобус сгорел дотла. Местные СМИ пишут о четверых выживших, включая 12-летнего ребенка, они сейчас находятся в больницах. Движение по трассе было полностью парализовано.