В Египте решили поблагодарить медработников

А заодно призвать к самоизоляции. На пирамиду Хеопса в Гизе спроецировали послание: "Оставайтесь дома. Оставайтесь в безопасности. Спасибо тем, кто оберегает нас".



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