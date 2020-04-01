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В Египте решили поблагодарить медработников

В Египте решили поблагодарить медработников

А заодно призвать к самоизоляции. На пирамиду Хеопса в Гизе спроецировали послание: "Оставайтесь дома. Оставайтесь в безопасности. Спасибо тем, кто оберегает нас".

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