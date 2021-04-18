В Египте с рельсов сошел поезд: более 100 пострадавших

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте. По сообщениям местной газеты, пострадали более 100 человек. 8 пассажиров скончались на месте, еще 20 госпитализированы с серьезными травмами. Поезд ехал из города Мансура в Каир. Спустя пару минут после отправления несколько вагонов сошли с рельсов и перевернулись. Возможные причины катастрофы пока выясняют: создана срочная техническая комиссия. Подобный инцидент был в Египте несколько дней назад в провинции Шаркия, пострадали 15 человек.