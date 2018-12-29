В Египте силы безопасности страны ликвидировали 40 экстремистов, причастных к ранее совершенным терактам и готовивших новые атаки. В том числе - в новогоднюю ночь. У боевиков было найдено внушительное количество огнестрельного оружия, боеприпасов, а также взрывчатки. По всей стране усилена охрана туристических объектов. Власти всерьез опасаются массового оттока туристов из-за теракта, который произошел накануне недалеко от всемирно известных пирамид Гизы. Туристический автобус с вьетнамцами отклонился от запланированного маршрута и попал под взрыв устройства, спрятанного у дороги. Погибли 4 человека, 12 пострадали.