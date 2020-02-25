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В Египте скончался экс-президент страны Хосни Мубарак

Он умер в возрасте 91-го года после продолжительной болезни. В конце января политику удалили опухоль в желудке. Сообщалось, что после этого он находился в реанимации. Мубарак правил Египтом 30 лет. В феврале 2011 года на фоне массовых демонстраций подал в отставку.

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