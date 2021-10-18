В Египте вводятся ковид-ограничения

В госучреждения Египта смогут войти только вакцинированные или с отрицательным ПЦР-тестом. Соответствующее решение принял комитет по коронавирусу при правительстве страны. Непривитые госслужащие в связи с новыми правилами не смогут попасть на работу с 15-го ноября, а для частных лиц - без иммунизации вход будет закрыт с 1-го декабря. При этом доступ в страну иностранных туристов по-прежнему возможен при наличии ПЦР-теста, других ограничений пока нет. По данным египетского Минздрава, страна располагает достаточным запасом вакцин. Однако привились хотя бы одной дозой только 30 процентов жителей страны.