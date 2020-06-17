ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Екатеринбурге столб горячей воды выбил почти все окна многоэтажки

В Екатеринбурге столб горячей воды выбил почти все окна многоэтажки

Коммунальный гейзер, который поднялся почти до 10-го этажа, забил в одном из дворов города. Авария случилась под детской площадкой. К счастью, пострадавших нет.

Местные жители сообщают, что под высоким давлением на десятки метров вверх подбросило и куски тротуарной плитки.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все