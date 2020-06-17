В Екатеринбурге столб горячей воды выбил почти все окна многоэтажки

Коммунальный гейзер, который поднялся почти до 10-го этажа, забил в одном из дворов города. Авария случилась под детской площадкой. К счастью, пострадавших нет.



Местные жители сообщают, что под высоким давлением на десятки метров вверх подбросило и куски тротуарной плитки.



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