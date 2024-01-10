В Эквадоре объявили внутренний вооруженный конфликт

Президент Эквадора объявил в стране режим внутреннего вооруженного конфликта на фоне обострения ситуации в сфере безопасности. Армии приказано нейтрализовать более 20 группировок, насчитывающих десятки тысяч участников.

8 января вспыхнули бунты в тюрьмах. Вооруженные группировки захватили их и другие объекты в разных регионах страны. В результате беспорядков из тюрем сбежали два опаснейших бандита Эквадора.

В Сети появились кадры, как вооруженные люди в прямом эфире захватили местную телестудию. Спецназ пошел на штурм и освободил заложников. Мятежники стали поджигать общественный транспорт. Местные жители публикуют видео стрельб и пожаров на улицах. Вооруженное нападение также было совершено на местный университет.