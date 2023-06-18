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В Эквадоре пожилая женщина "ожила" на своих же похоронах
В Эквадоре пожилая женщина "ожила" на собственных похоронах, попала в больницу и спустя неделю все-таки скончалась, сообщаетРИА Новостисо ссылкой на местную прессу.
76-летняя Белла Монтойя была госпитализирована с сердечно-сосудистым заболеванием, 9 июня ее признали мертвой, тело передали родственникам, а те - в похоронное бюро. Уже на поминках собравшиеся заметили, что "умершая" дышит. Беллу снова отправили в больницу, но через неделю она все же скончалась; теперь окончательную причину смерти определит вскрытие.
Местные медики пока не могут объяснить случившееся на "первых" похоронах. Согласно одной из версий, женщина впала в каталепсию - состояние обездвиженности, которое может длиться днями.
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