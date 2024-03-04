В Эквадоре произошло извержение вулкана Ла-Кумбре

В Эквадоре на острове Фернандина произошло извержение вулкана Ла-Кумбре. Лава поднялась на 3 тыс. метров над вершиной и интенсивно распространилась по близлежащим районам. Сам остров не заселен, но находится в национальном парке, и там бывают туристы.