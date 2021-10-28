В Эквадоре второй день не утихают акции протеста против трудовой и налоговой реформ

Второй день не утихают акции протеста в Эквадоре. Митингующие выступают против трудовой и налоговой реформ. По всей стране манифестанты блокируют дороги и возводят баррикады. Не обходится без стычек с полицией. При этом правоохранители применяют слезоточивый газ и физическую силу. Самых активных задерживают. Только за первый день демонстраций арестовано несколько десятков человек.