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В Эквадоре второй день не утихают акции протеста против трудовой и налоговой реформ

Второй день не утихают акции протеста в Эквадоре. Митингующие выступают против трудовой и налоговой реформ. По всей стране манифестанты блокируют дороги и возводят баррикады. Не обходится без стычек с полицией. При этом правоохранители применяют слезоточивый газ и физическую силу. Самых активных задерживают. Только за первый день демонстраций арестовано несколько десятков человек.

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