В Ереване оппозиция созывает новые митинги у здания парламента

В Ереване в эти минутыпротивники власти созывают новые митинги у здания парламента. Накануне частьпротестующих разбила там палаточный лагерь. И хотя ночь прошла относительноспокойно, с утра стали появляться сообщения об усилении позиций полиции: впереулках возле парламента стоят автобусы с силовиками. Масла в костер новойреволюции подлил офицерский состав генерального штаба. Потребовала отставки премьер-министра армия. Чтоинтересно: сам Пашинян пришел к власти в 2018-м по такой же схеме. Сейчас жерейтинги "бархатного" премьера упали до рекордно низких показателей.