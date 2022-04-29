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В Ереване протестующие требуют отставки Пашиняна
В Ереване возобновилось протестное движение. Участники акции требуют отставки премьера. Демонстранты недовольны политикой правительства в отношении Нагорного Карабаха. Считают, что Пашинян намерен подписать документ, который признает этот регион азербайджанским. Завершился митинг оппозиции ожесточенными столкновениями с полицией.
Ранее экс-глава Службы национальной безопасности Армении заявил, что "шествия сопротивления" будут проходить в стране ежедневно.
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